藍綠白陣營 高雄造勢掀口水戰

台大選前最後衝刺 3人惡鬥 台灣大選「超級星期天」周日登場，藍綠白三個陣營當晚均在高雄造勢。其中國民黨總統候選人侯友宜打出「（台灣已故總統）蔣經國牌」，稱民進黨繼續執政一定會引來戰爭。民進黨總統候選人賴清德卻未提侯友宜，反而6度提到高雄前市長韓國瑜，呼籲拒絕讓他當立法院長。民眾黨總統候選人柯文哲則呼籲換下民進黨，也不讓國民黨上台。

國民黨、民眾黨和民進黨當日都將重兵放在南部，並在高雄舉行大型造勢晚會，精銳盡出，其中賴清德和侯友宜各自宣稱破12萬人到場支持。侯友宜當日上午先到桃園市隨車隊掃街拉票，下午轉往高雄市出席「台灣平安，人民侯康」高雄團結勝利大會，前總統馬英九、侯康全國後援會總會長王金平、韓國瑜等人到場力挺。侯強調，要對得起蔣經國、對得起台灣這塊土地，「我們一定贏」。他又稱，民進黨3個「神主牌」就是廢死、台獨與非核家園，如他當選會將這些拿下來。

賴清德攻擊韓國瑜 柯文哲促棄藍綠 賴清德同日上午先往苗栗縣，參與黨籍立委候選人的競選活動，下午轉往桃園市，為民進黨立委鄭運鵬、陳瑩、伍麗華等人的造勢活動站台，晚上出席在屏東縣舉辦的選前造勢大會，隨後趕往高雄市出席黃金周選前之夜活動高雄場，固守南台灣票源。賴指出，正副總統要高票當選、立法院要過半，高雄都是關鍵；又稱高雄人最了解韓國瑜，4年前將他罷免，這次請再拒絕他一次，拒絕他當立法院長，將其「三振出局」。

柯文哲當日主攻高雄市，除在市區車隊掃街，下午前往駁二商圈、瑞豐夜市跟支持者合影，晚上在鼓山區舉行封街造勢晚會，支持者高喊「棄藍綠，保台灣」。柯文哲強調，今次大選是新政治與舊勢力的對決，理性務實科學與意識形態的對決，公民運動與傳統樁腳政治的對決，要把台灣贏回來還給人民。本報綜合報道