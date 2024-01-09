南寧地鐵內廣告酷似日軍旗惹議

【本報綜合報道】內地近日有網民宣稱，廣西南寧地鐵通道出現「日本軍旗」廣告。南寧軌道交通集團有限公司周日回應稱，圖像是營造中國傳統節日喜慶的氛圍，已因應乘客意見將之撤除。惟此舉反而激起更多爭議，有民眾認為只是惡意舉報。

急撤下 有人質疑惡意舉報 網民反映南寧地鐵2號線亭洪路站廣告局部畫面的問題後，地鐵客服人員回應稱，絕不會是日本軍旗，可能是「畫得像」。南寧軌道交通集團有限公司表示，接報後已立即安排工作人員到現場核實，因廣告發布期在農曆新年前後，整體設計理念採用喜慶的中國紅色作為主色，運用燈籠、煙花爆竹、舞龍舞獅、祥雲、折扇、梅花、桃花、梨花、對聯等中國傳統設計元素進行組合裝飾。

該公司又指，高度重視每一名關心南寧地鐵發展的市民乘客意見，虛心採納，第一時間安排工作人員開展畫面撤除，並在今後工作中進一步提高廣告管理水平。但有民眾認為，涉事廣告畫面只是扇子，看不出是所謂的日本軍旗，而且扇子上的是梅花而非櫻花，不應因惡意舉報而撤除。