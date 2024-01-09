李鐵懺悔反腐片 國足集體觀看

【本報綜合報道】中國國家足球隊周日抵達卡塔爾多哈備戰亞洲盃，將集體觀看前國足主教練李鐵等人出鏡懺悔的反腐專題片。內地周日播出第二集，透露截至去年11月黑龍江省紀檢監察機關嚴懲糧食系統腐敗問題，立案1,011宗，對132人採取留置措施，對1,367人作出黨紀政務處分，13名廳局級幹部遭查處。昨日晚將播出第三集，講述湖南長沙自建房倒塌事故追責問責等案例。

周日播出反腐大片《持續發力 縱深推進》第二集《政治監督保障》，講述黑龍江省紀委監委嚴肅查處了省前糧食局胡東勝、朱玉文、辛敏超等3任局長。朱玉文涉嫌非法收受財物1,700萬餘元人民幣（約1,855萬港元），逾半發生在省糧食局任職期間。他出鏡懺悔稱，當局長後因管的是全省的大糧倉，感覺有點飄飄然，自己自控力不強，坦然接受行賄，直言教訓很深刻。

第三集強化正風肅紀 昨日播出第三集《強化正風肅紀》，講述青海省6名黨員領導幹部嚴重違反中央八項規定精神案例、福建省廈門市人大常委會前主任陳家東案、湖南長沙自建房倒塌事故追責問責案例；其中長沙市望城區前副區長周正茂承認心存僥倖，以形式主義來應對上級交辦的大事。國足將觀看前中國足協主席陳戌源、前足協黨委書記杜兆才、李鐵亮相的反腐專題片，一方面為警示教育，另一方面中國足協和國家隊希望在行業震盪中，所有國腳都能切實認識到自身責任和重擔。