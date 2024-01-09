乙流佔比增 專家：暴發概率低

【本報綜合報道】內地近來錄得感染乙型流感的病例持續增加，內媒昨日引述國家流感中心上周發布的《流感監測周報》顯示，此前佔據傳播優勢的甲型流感H3N2毒株比例大幅下降，但乙流毒株佔比大幅上升，南方的乙流佔26.4%，北方更高達47.3%。專家認為，乙流通常以小規模或散發為主，因此不必太擔憂佔比上升，短期內重複感染的概率也很低。

兒童甲流個案回落 浙江杭州市兒童醫院門診部副主任、副主任醫師趙偉表示，最近確診甲流的患兒佔比從30%回落至20%，但乙流有明顯升勢，從原本的2%上升至15%，很多小孩甲流剛痊愈，之後就感染乙流。首都醫科大學附屬北京朝陽醫院感染和臨床微生物科副主任醫師李冉稱，近期甲流病人相比前段時間有所回落，而乙流輕度上升。河北省兒童醫院呼吸科副主任牛波亦指，該院乙流感染的患兒增加。

首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗提到，甲流較容易引起流感病例高發，傳播速度也更快，乙流出現暴發概率低，傳播也相對慢。雖然乙流症狀比甲流稍輕，但兒童乙流更易有嘔吐腹瀉的消化道症狀。湖北武漢協和醫院感染科副主任趙雷表示，乙流以人傳人為主，隨着其佔比不斷上升，可能形成優勢傳播，並持續一段時間，一般當達到感染高峰後，感染數會開始逐漸下降。