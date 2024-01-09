專家提3點推進實現共同富裕

保持經濟與收入同步增長

蔡昉表示，如通過一些必要的改革提高潛在增長率，內地到2025年將人均本地生產總值（GDP）提升到1.4萬美元（約11萬港元），2035年人均GDP將接近2.3萬美元（約18萬港元），從而進入中等發達國家行列，這是必須達到的目標，也是走向共同富裕的基礎。他指，未來還應繼續調整國民收入結構，提高居民收入和勞動報酬份額，同時進行收入分配制度改革，縮小各種收入差距。他認為，雖然經濟增長、技術變革、全球化可做大蛋糕，但並沒自然而然分好蛋糕的機制，想把收入分配結構改善到合理水平，必須借助再分配手段。