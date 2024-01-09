中紀委會議 稱加強查處多行業腐敗

包括金融國企醫療領域

該文章指出，要忠實履行黨章和憲法賦予的職責，加強具體化精準化常態化監督檢查，以強有力政治監督保障黨的二十大決策部署有效落實；堅決打贏反貪腐鬥爭攻堅戰持久戰，以一體推進「三不腐敗」為經濟社會發展清障護航；推動全面從嚴治黨向基層延伸，以懲治群眾身邊「蠅貪」促進發展成果真正惠及廣大人民群眾；堅持黨性黨風黨紀一起抓，以嚴明紀律嚴實作風營造良好的發展環境；並且堅持監督有形覆蓋和有效覆蓋相統一，以健全監督體系促進國家治理體系和治理能力現代化。