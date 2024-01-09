台料大陸擁70潛艇 新一代性能追及美俄

【本報綜合報道】台灣軍方智庫國防安全研究院近日公布報告，評估一旦解放軍攻台的登陸兵力規模。台媒昨日再透露更多報告內容，當中估算大陸現役潛艇數量應維持在70艘左右，並研判其新一代095型、096型核潛艇已看不出有技術落後的「龜背」設計，一旦入列，性能將一舉提升至與美國和俄羅斯並駕齊驅。