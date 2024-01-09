受僱MI6搜集情報 在華外籍人員被捕

多次入境中國 物色對象策反 國家安全部昨日公布，近日破獲一宗英國情報機構軍情六處（MI6）利用第三國人員從事對華間諜活動的案件。相關部門調查發現，外籍人員黃××為境外某諮詢機構負責人，多次入境中國搜集涉華情報，目前已被採取刑事強制措施。

國安機關調查發現，MI6於2015年與黃××建立「情報合作關係」，指使對方多次入境中國，指導其以公開身份為掩護，為英方刺探搜集涉華情報，物色人員供MI6策反。MI6另在英國等地對黃××進行專業情報培訓，提供專用間諜器材進行情報交聯。

擁間諜器材 供英17份機密情報 經偵查後，國家安全機關發現黃××從事間諜活動的犯罪證據，將其帶走調查。經保密部門鑑定，黃××向英方提供9份機密級國家秘密、5份秘密級國家秘密、3份情報。案件偵辦期間，國家安全機關通報並安排領事探視，保障黃××的各項合法權利。

男子假冒現役軍官竊密就逮 另一方面，內媒昨日報道指一名男子冒認軍人，收集部隊情報，並與境外勢力接頭，近日因持械搶劫被警方抓捕。據報道，自稱現役軍官的疑犯趙×落網後，警方在登記其個人物品期間發現大量涉軍物品，包括某集團軍合成某旅印章、軍兵種標誌服飾及涉密書籍。經審訊，當局確定趙×為假軍人，他一直從事收集某集團軍的相關情報，冒充軍人是為了方便與境外勢力接頭並從中獲利。本報綜合報道