歐洲鷹派費思量 缺美如何單挑俄

歐洲鷹派看到西方雖然大力支持烏克蘭，但烏國在俄烏戰爭的情況還是江河日下，如今開始產生憂慮，波蘭負責國家安全的國務卿西維埃拉，以及德國智庫「德國外交關係委員會」，公開表達一個重要訊息，就是若俄羅斯在俄烏戰爭中獲勝，該智庫估計在6至9年內，波蘭估計在3年內，俄羅斯很有可能會開始攻擊波羅的海3國、波蘭及羅馬尼亞等國，以回復當年帝俄及蘇聯的光輝。

這些估計是基於俄羅斯計劃2024年軍事開支增加到1,150億美元，是國家總開支近40%，每年培訓28萬軍人，而去年俄羅斯成功建造及翻新2,100輛坦克，足以在3年內補回在俄烏戰爭中的損失，更有實力入侵歐洲。

相反，北約國家以為自身武器先進，因而沒有增產的需要及能力，亦相信美國這強大保護傘可靠，可是如今大難臨頭，首先是北約的武器在烏克蘭戰場上種類繁多，供應維修困難，並沒有多大優勢，而美國國會遲遲未能通過拜登政府提出的援烏撥款，加上特朗普大選勝出的機會很大，他回朝不單止會結束俄烏戰爭，也可能從歐洲撤軍，迫使歐洲獨力面對俄羅斯的軍事威脅。

武裝自己 迎接挑戰 2014年的電腦模擬戰爭推演就已經顯示，如果俄軍入侵波羅的海3國，即使有美國支持，北約也無力解救。雖然波蘭近年採購了1,500輛新坦克、100架阿帕奇攻擊直升機、500套HIMARS火箭發射器，以及到2025年擁有32架F35戰機，並計劃把軍隊由15萬人增加至30萬人，但這規模仍遠遠比不上俄羅斯。

德國前年增加特別軍費1,000億歐元，但在高通脹下根本沒有多大效用；英國更把軍隊由7.6萬人再削減至7.3萬人，被嘲笑是少於溫布萊球場的觀眾，到2030年才能由200輛主戰坦克增加至340輛；至於法國，去年的軍費就主要用於提升核武器及增加海外軍事基地。

因此，北約不少鷹派政治巨頭面臨兩大選擇，一是寄望北約破釜沉舟全力支持烏克蘭，讓戰爭再升級，繼續設法拖垮俄羅斯。然而，鑑於烏克蘭人力不繼下無法戰勝，或要議和，歐洲還是更要努力利用自己更多人口、更大經濟體量及工業生產力，全力盡快武裝起來，即使在美國抽身離去下，也要有足夠力量迎接俄羅斯的軍事挑戰。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻