海灘現巨浮木 疑古船甲板

美國維珍尼亞州阿薩蒂格島州立公園的海灘上月出現一塊長4.41米、不尋常的浮木。馬里蘭州立公園近日表示，經鑑定發現，木頭似乎是來自一艘18世紀中後期的船隻甲板木材，上面還有其他部件。阿薩蒂格島州立公園決定保留木頭在海灘上，並貼上標籤，若木頭被沖到其他地方，亦能及時追蹤其位置。