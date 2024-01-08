揹癱妻四處求醫 情深漢義不容辭

患難見真情，伴侶遇上人生巨變時仍一直緊緊相隨的深情，往往令不少人為之讚嘆。內媒上周六報道，中國湖北省荊州市一名男子的妻子早於2004年被診斷罹患脊髓病變，更逐漸失去行動能力，他當時不僅揹着妻子到各地求醫，更於此後19年間盡心盡力照顧對方，不離不棄，令人動容。

男子張興貴1993年和妻子邱梅相識相知後結為夫婦，並在1995年7月一起南下到廣州玻璃廠打工，詎料在2004年逢生變故，邱梅竟於工作期間忽然暈倒，並診斷出脊髓病變，最終導致高位截癱。儘管他當時揹着妻子乘搭綠皮火車，輾轉多間大醫院求診無果。

承諾自己是對方的腿 後來為了生計和方便照顧邱梅，張興貴更帶着妻子到工廠工作。直到2015年孩子畢業，他才帶邱梅返回荊州，多年來始終守在對方身邊。

回家後，張興貴為了邱梅能擁有更舒適的生活，除在家中改裝無障礙廚衞外，還在衞生間安裝扶手，並加高所有椅子，只怕妻子坐下後不易站起。遇上好天氣時，他也會帶妻子到戶外看看，並為對方按摩雙腿。他曾對邱梅承諾，自己往後便是對方的腿，若妻子眼睛看不見，他將成為妻子的眼睛。本報綜合報道