英國投資29億 生產先進核燃料

HALEU是下一代先進核反應堆所需的燃料，包括英國計劃使用的小型模塊化反應堆，首座核電廠計劃2030年代初投入運作。英國政府目標2050年前使核能發電產能達24吉瓦，相當於全國電力需求的四分之一。政府將額外提供1,000萬英鎊（約9,940萬港元）發展本土生產其他先進核燃料的技術和場地，幫助確保英國國內核燃料長期供應，並為國際盟友提供支持。

能源安全及淨零排放事務大臣郭嘉兒表明，英國在石油、天然氣和金融市場問題上與俄羅斯總統普京對抗，不會讓他在核燃料問題上威脅英國。該計劃將促進英格蘭西北部核燃料生產中心的發展，支持當地工業和就業，同時有助建立本土可負擔潔淨的電力供應，令英國家庭向淨零排放過渡時不會面對電費上升，免受全球不穩定因素影響。