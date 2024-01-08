法外長促伊朗停止行動 免局勢更不穩

【本報綜合報道】中東地區緊張局勢升溫之際，法國外交部長科隆納上周六與伊朗外交部長阿卜杜拉希揚通電話，敦促伊朗跟其附屬組織停止任何令局勢進一步不穩定行動。

法國政府表示，科隆納向阿卜杜拉希揚傳遞清晰訊息，指出區內戰火從未燃燒得如此熾熱，伊朗及其代理人應立即停止所有行動，避免地區局勢進一步不穩，強調緊張局勢升級並沒有勝利者。

伊朗國營傳媒報道，阿卜杜拉希揚稱要解決衝突，必須從根本原因着手，終止該區衝突最有效方法就是制止以色列在巴勒斯坦加薩地帶的罪行和種族滅絕，終止殺害平民，准許人道救援物資進入及阻止強迫移民。

喀布爾小巴爆炸兩死 IS認責 另一方面，極端回教組織伊斯蘭國（IS）繼上周三在伊朗東南部城市克爾曼發動炸彈襲擊後，阿富汗首都喀布爾西部一個主要住有什葉派回教徒的地區有小巴上周六爆炸，至少兩人死亡及14人受傷；IS已經承認責任，其分支組織過往多次襲擊同一地區的什葉派清真寺、醫院及學校。