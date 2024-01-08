稱擊潰加薩北哈馬斯 以軍攻勢重心南移

迄3個月戰事 續爭救人質 修邊防工事 以色列軍方上周六表示，經過3個月作戰後，已瓦解巴勒斯坦伊斯蘭抵抗組織（哈馬斯）在加薩地帶北部的軍事力量。美國《華盛頓郵報》昨日引述消息報道，白宮官員擔心以色列總理內塔尼亞胡為穩定其國內聲望，可能會對黎巴嫩真主黨發動全面戰爭，已私下警告以色列不要讓局勢升級。

巴媒指南部遇襲 30死 以色列國防軍發言人哈加里指，軍方耗時3個月才基本擊潰哈馬斯在加薩北部的勢力，來自加薩北部的哈馬斯只能發動零星火箭襲擊，陷入群龍無首的局面及無法大舉攻擊，以軍當前重點是瓦解哈馬斯在加薩中部和南部的軍事力量。以軍已沿加薩邊境修建新防禦工事，自去年10月7日因哈馬斯突襲而流離失所的以色列平民可重返家園。以色列總理內塔尼亞胡上周六重申，會繼續採取行動消滅哈馬斯、爭取人質獲釋及確保加薩對以色列不再是安全威脅。巴勒斯坦電視台報道自上周六黎明以來由於以軍的持續轟炸，加薩南部城市汗尤尼斯有30人死亡。

英國《每日電訊報》上周五報道，以色列國防軍在加薩作戰期間，繳獲哈馬斯武裝分子使用的中國製突擊步槍和榴彈發射器。報道引述以色列情報消息指，以軍繳獲的高科技裝備包括美製M16突擊步槍瞄準鏡和子彈，以及監聽裝置和戰術軍用無線電等通訊設備，以軍還在戰利品中發現中國製191式自動步槍及87式自動榴彈發射器。以軍相信通訊設備能在地道內運作，配合武器使用，讓哈馬斯武裝分子得以突襲以軍。

檢中國製武器 以憂華參與 消息人士透露，哈馬斯過往不曾擁有頂級武器和通訊技術，甚至從未如此大規模繳獲高精密爆炸物。以色列情報人員指，發現中國製武器令他們大吃一驚；並指去年10月7日哈馬斯偷襲前，以色列與中國關係非常好，形容如今中國立場出現戲劇性轉變，完全走向了反猶立場。以色列調查人員目前正致力釐清中國製裝備如何落入哈馬斯之手，擔心北京可能直接參與其中。本報綜合報道