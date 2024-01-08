韓指朝再度炮擊延坪島以北

【本報綜合報道】北韓上周五及上周六接連向西部黃海發射火炮後，南韓軍方昨日表示，北韓當天在延坪島以北進行炮彈射擊，涉及約90枚。南韓仁川市熊津郡向居民發送簡訊提示，表示可以聽見朝方爆聲；南韓駐延坪部隊正在應對，並呼籲戶外活動時小心。

金與正指早前僅用模擬聲響炸藥 北韓官媒朝中社昨日刊出勞動黨中央副部長金與正的講話，她指出為了驗證南韓軍方探測能力，並讓提出牽強主張的韓軍丟臉，北韓軍方上周六引爆60次模擬130毫米口徑海岸炮爆炸聲的炸藥。結果，南韓誤判炸藥爆炸的聲響，主觀臆斷是朝方炮擊挑釁，並厚顏無恥地編造炮彈落點在北方界線朝方一側海上緩衝區的謊言。金與正揚言，朝軍扳機的安全裝置已經解鎖，即使是很小的挑釁，朝軍也立即開火。

南韓聯合參謀本部昨日確認，北韓發射的炮彈落入北方界線以北最近僅7公里，炮彈大部分落入兩韓海上軍事緩衝區。南韓聯合參謀本部判斷，北韓人民軍上周五發射200多枚炮彈，主要是海岸炮；上周六發射約60枚炮彈，判斷主要是多管火箭和野戰炮，部分落入北方界線以北的海上緩衝區。由於炮彈主要是向北韓的內陸或側面發射，韓軍評估威脅比朝軍上周五射炮為小，於是韓軍沒有開火回應。

南韓曾經開炮回應北韓行動。 金與正