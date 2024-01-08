兩岸國際

菲棉蘭老島魚群沖岸掀地震憂慮
社交網昨日流傳，菲律賓棉蘭老島馬阿西姆近日有魚群集體沖上岸邊，場面壯觀。雖然部分人感謝上天賜魚，但勾起居民回憶日本北海道上月有大量沙甸魚屍體沖上岸邊，石川縣新年伊始即發生黎克特制7.6級大地震，擔心今次是菲律賓地震先兆。
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