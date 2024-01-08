日測得地震竟沒發預警惹恐慌

【本報綜合報道】日本石川縣能登半島上周一發生黎克特制7.6級強烈地震，截至昨日增至126人死亡及560人受傷。能登半島近海上周六深夜11時20分發生4.3級地震，但日本氣象廳在石川縣志賀町測得震度等級高達6弱，也未發布地震預警，引起恐慌，當局調查地震儀是否有異常。

當局查儀器有否異常 日本氣象廳通報，能登半島近海上周六深夜的地震震源深度5公里，震央周邊多地測得震度等級介乎1至3，只有志賀町高達6弱。當地志賀核電站已經因上周一的地震損毀漏油，令人關注會否出現進一步洩漏。日本氣象廳昨日凌晨召開記者會，表示前一天深夜地震持續時間很短，不足5秒，震央距離地震儀較近，可能導致測量有異，會派人前往現場檢查。

至於未發布地震預警，是因為預計地震震度不會高於5弱。有民眾指今次地震震感不強。

地震震度有別於地震規模，前者用於表述地區受地震的影響程度，香港使用麥卡利震度分級，日本使用日本氣象廳震度等級。地震規模則反映地震所釋放的能量，測量指標主要使用黎克特制。