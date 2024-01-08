涉獻金醜聞 日拘前文部科學副大臣

【本報綜合報道】日本執政自民黨最大派系清和政策研究會（俗稱安倍派）議員涉嫌收受政治獻金回扣，東京地方檢察廳特別搜查部周日以違反《政治資金規正法》為由，逮捕前文部科學副大臣兼眾議員池田佳隆，以及他的一名政策秘書，指控兩人串謀在收支報告作虛假陳述。

與秘書同被控虛假陳述 「安倍派」被指在接收議員上繳政治集資宴會收益後，向議員退還超出集資目標金錢，瞞報收益。池田佳隆涉嫌2018年至2020年收取超過4,800萬日圓（約259萬港元）回扣，沒有記錄在收支報告，金額多於大部分「安倍派」議員。當地傳媒報道，池田佳隆涉嫌在特搜部調查消息傳出後，上月8日篡改收支報告，令到特搜部無法確認實際情況。

特搜部上月27日搜查池田佳隆位於東京都永田町的眾議員會館事務所，以及其在名古屋的地方事務所，並自願約談池田佳隆及其政治資金管理組織的會計責任者。池田佳隆等人當時供稱，以為回扣是自民黨的「政策活動費」，所以認為毋須納入收支報告。