拜登或延對華關稅 展強硬立場

【本報綜合報道】美國拜登政府正在檢視特朗普政府時期引用貿易法301條款對中國實施的懲罰性關稅，美國傳媒上周五報道，美方考慮繼續延長關稅，但總統拜登未有最終決定。

料調升電動車稅 特朗普政府對約值3,000億美元（約2.34萬億港元）的中國進口商品加徵懲罰性關稅，知情的美國官員表示，許多都可能會保留下來，但是會稍作調整，可能提高電動車、鈷及鋰等重要礦物的進口關稅，同時下調部分消費品稅率，受影響中國進口商品總額大致維持在3,000億美元範圍。

報道指出，提高對中國商品關稅是拜登競逐連任總統計劃一部分，他希望在關稅問題留下自己的印迹，顯示其對華貿易政策比特朗普更精明、具有更強的戰略性。他還試圖對中國表現出強硬立場，改變特朗普在2020年大選期間將他塑造成對華態度軟弱的形象。

華府目前未有決定，預計幾周內有宣布。白宮國家安全委員會發言人表示，行政當局在繼續依據301關稅條款對中國產品進行法律審查，目前未作出任何決定。