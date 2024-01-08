前防長斥處理不妥 參議員促解畫

【本報綜合報道】美國國防部同時應對歐洲、中東、西太平洋三大地區緊張局勢，卻傳出部門首長奧斯汀秘密入院治療的消息，外界一度蒙在鼓裏。前國防部長哈格爾及埃斯珀均認為五角大樓的處理手法不妥，共和黨參議員柯頓要求當事人解釋。

指國安委有必要知狀況 白宮上下均對奧斯汀入院治療毫不知情，包括負責處理國家安全事務的國家安全委員會。哈格爾在奧巴馬政府時期擔任國防部長，他在訪問回應時表示，五角大樓絕對有必要讓國家安全委員會知悉奧斯汀的狀況及去向，「國家安全委員會是你的團隊一部分，也是家庭一部分。總統有需要每時每刻知道他的內閣成員身在何方」。

埃斯珀在特朗普政府時期出任國防部長，他稱明白私隱方面的關注，但批評五角大樓在關於其中一名重要美國國家安全官員的健康方面缺乏透明度，形容今次有人犯大錯，強調這是非常重要的問題，民眾想知道國防部是否每時每刻有人指揮大局。

與此同時，柯頓形容有關國防部沒有即時通知總統拜登或國家安全委員會的報道令人不安，指出國防部長是總統與軍方之間指揮鏈的重要關聯，當中包括涉及核武使用的指揮鏈，表示此時需要在短時間內，就是否使用核武作出最沉重的決定。他明言，假如報道內容屬實，必須有人為上述指揮鏈出現令人震驚的瓦解，承擔後果。