美防長入院 副手正外遊 五角大樓一度群龍無首

奧斯汀曾ICU留醫 白宮數日後始知 美國國防部未有即時公布部長奧斯汀入院一事愈鬧愈大，當地傳媒上周六披露，當事人一度在深切治療部留醫，但白宮及相關國會委員會分別在事發第4天及第5天才收到通知。更令外界驚訝的是，奧斯汀的職務交由副手代為執行，對方卻身在波多黎各度假，意味國防部總部五角大樓處於「群龍無首」的狀態。

奧斯汀因出現醫療併發症，上周一晚上送到馬里蘭州貝塞斯達沃爾特里德國家軍方醫院，五角大樓上周五傍晚才公布消息。

奧斯汀稱就通報問題負責 奧斯汀上周六發表聲明首度回應事件，首先感謝醫院醫護人員的照料，也感激同事及朋友的慰問及祝福，「我對正在康復當中感到十分高興，很期待盡快返回五角大樓」。他承認自己可以處理得更好，確保適當地知會公眾，但強調這是個人的醫療程序，對公布消息的問題負有全部責任。

美國傳媒引述知情美方官員報道，奧斯汀元旦日起無法履行職務，由副國防部長希克斯代理；惟她一早安排放假前往波多黎各，這代表位於維珍尼亞州阿靈頓縣的五角大樓，同時沒有「正選」奧斯汀及「後備」希克斯坐鎮。官員強調，希克斯一直與職員保持聯絡，監控部門日常運作及執行部分例行公務。美國國防部發言人賴德上周六回應傳媒查詢時表示，奧斯汀當天仍然留院，但前一天全面恢復履行職務。

美國國防部及奧斯汀均無透露住院詳情，包括何時接受醫療程序。知情美國官員表示，白宮國家安全顧問沙利文及其他高級白宮官員上周四才收到五角大樓通知，奧斯汀上周一至上周四在深切治療部治療；沙利文得悉後不久把消息轉達給總統拜登。官員直言，如果沙利文不知情，拜登沒可能知道他的國防部長身在醫院；白宮國家安全委員會官員對五角大樓花很長時間，才讓他們知道奧斯汀的狀況感到驚訝。

拜登表信任冀盡快返崗位 報道指出，拜登上周六晚上與奧斯汀通電話，官員指拜登對奧斯汀完全信任及有信心；白宮國家安全委員會發言人表示，拜登期待奧斯汀盡快重返五角大樓。惟報道同時提到相關國會委員會獲悉奧斯汀入院的時間，與五角大樓首度公布消息都在同一天，只是他們比公眾提早15分鐘知情。此外，部分五角大樓官員也是從賴德發出的聲明獲悉事件，其中一人稱其辦公室獲奧斯汀助手通知，當事人上周在家工作。

美國傳媒指，不論從軍時期的陸軍四星上將，還是五角大樓之首的國防部長，奧斯汀都以注重私隱而為外界所知，避免成為公眾目光所在。雖然他會與傳媒接觸，但不喜歡定期與記者交流，被指是試圖透過不成為新聞人物，維持在拜登政府的影響力。報道形容，這個策略對奧斯汀而言非常有效，使拜登一直信任自己。本報綜合報道

五角大樓沒有即時公布奧斯汀入院引發爭議。 奧斯汀入院治療一事，白宮也一度蒙在鼓裏。 希克斯 奧斯汀秘密入院時序 奧斯汀在沃爾特里德國家軍方醫院接受治療。