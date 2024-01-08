深圳富豪懸紅尋子 數千人致電認親

謝岳

【本報綜合報道】繼河北邢台市富豪尋回失蹤多年的兒子解清帥後，廣東深圳市51歲富豪謝岳亦懸賞千萬元人民幣，尋找失蹤的兒子謝浩男。惟懸賞尋子後，謝岳接到數千個電話，每天有8、9個人打電話來認親「叫爸爸」，更有40歲的中年男子到公司樓下說是他的兒子，要求進行DNA比對。謝岳沒想到兒子沒有找到，反讓他感到身心俱疲。

26年前 兩歲長子醫院附近走失 謝岳在1998年11月26日迎來大兒子謝浩男，詎料年僅兩歲的謝浩男在深圳南山區白石洲沙河醫院附近走失，失蹤時眉宇間有個小傷疤，身穿藍黑相間有帽上衣，淺黃色褲子，講話不太清楚。一開始他為了找兒子不惜賣房，但經身邊朋友提醒，「你如果甚麼都沒有，就算孩子找回來，也不見得跟你回家」。

謝岳便開始努力創業，如今擁有4間公司、6間物業和4輛車。他近期開始懸賞尋子，相信重賞之下必有勇夫，也希望以此來打消孩子的顧慮。謝岳上周三表示，不認乾兒子，只找真兒子 ，他不會再和任何有「浩男夢」的孩子接觸，「這不太現實，已經嚴重影響我的工作和生活」。