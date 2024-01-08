民眾黨自保 開除馬治薇黨籍

涉收大陸資助參選桃園立委 台灣大選進入最後直路之際，桃園市立委第一選區候選人馬治薇疑收受大陸虛擬貨幣資助，上周五涉嫌觸犯《反滲透法》遭桃園地方檢察署羈押禁見。台灣民眾黨上周六隨即與馬治薇劃清界線，宣布開除她的黨籍。

民眾黨聲明指，中央評議會針對馬治薇一案，以違反相關廉政規範，影響黨聲譽情節重大為由，決定開除馬治薇黨籍處分。而且，馬治薇當初在爭取參選立委黨內程序時，黨內評選機制已憂慮她與大陸之間關係而不予提名，後來亦撤銷她的桃園黨部職務。聲明強調，馬治薇以無黨籍身份參選，相關選務與民眾黨無關。

柯文哲劃清界線 稱接觸難免 桃園地檢署指出，馬治薇去年4月前往大陸結識對台工作人員，雙方商議由馬治薇提供台灣政治情報，並參與選舉換取資助。她先接受了1.5萬美元（約11.7萬港元）資助，其後利用虛擬貨幣的隱密特性，分次收取總值逾100萬元新台幣（約25.5萬港元）泰達幣為選舉經費。台灣調查局指控，馬治薇曾傳送台灣情治人員資料和選舉相關資訊予大陸情治單位。

由於馬治薇經常與民眾黨總統候選人柯文哲一起出席活動，外界認為兩人關係不淺。柯文哲昨日回應指，黨內早已有人指出馬治薇與大陸關係密切，因此當初不只不讓她參選立委，甚至不讓她擔任桃園黨部發言人。對於日前在桃園造勢時曾與馬治薇合影，柯文哲則指公開行程難避免，只有出現安全疑慮才會擋掉。

民眾黨台中造勢 男子攜氣槍被捕 柯文哲上周六晚上在台中大里出席造勢活動，一名男子企圖攜帶一支氣槍、4顆辣椒彈及一罐辣椒水進場被捕。經過警方初步鑑定，氣槍並非管制槍枝，涉事男子以違反《社會秩序維護法》移送台中地方法院簡易庭裁罰。柯文哲競選辦公室呼籲民眾，參與政治活動應秉持平常心，尊重民主法治，切勿以身試法。

此外，國民黨彰化縣競選總部製作23萬包洗衣球送贈市民，為總統候選人侯友宜拉票，但有13名不識字長者誤將洗衣球當成糖果而吃下，需入院洗胃。彰化縣競總執行長洪榮章表示，已停製洗衣球，並派員探望入院的長者，商討後續事宜。本報綜合報道