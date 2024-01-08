美菲南海巡航 華艦監視表明立場

北京批評美菲軍事挑釁

報道指出，菲律賓海軍艦艇上周三早上抵達巡航海域時，兩艘華艦已經在附近海域警戒監視，其中一艘中國海軍054A型護衞艦黃山號直接駛入美菲聯合巡航海域內。菲律賓護衞艦德爾皮拉爾號透過無線電喊話，指黃山號正在菲律賓專屬經濟區內航行，並查問意圖；黃山號答道「舷號15的菲律賓艦艇，這是中國海軍570號艦艇，在我們的領海從事合法行動，完畢」。菲軍第二次無線電呼叫黃山號卻沒有收到回應，當天上午8時，中國海軍052D型驅逐艦合肥號也抵達菲美聯合巡航海域。