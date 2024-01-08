南昌號實戰演訓 作戰狀態持續逾20天

【本報綜合報道】內地軍事媒體昨日報道，中國海軍055型萬噸級驅逐艦南昌號近日解纜起航，參加海上實戰化訓練。從空中威脅下的對海作戰，到艦艇大角度機動條件下對空抗擊，再到複雜電磁環境下導彈攻擊，南昌號3天內完成40個訓練課目，涵蓋對岸、對海、對空、反潛等多個層面。

在一次航空母艦遼寧號編隊實戰化部署研練任務中，南昌號作為編隊屬艦，直面外軍對手挑釁，在持續對抗纏鬥中，全艦官兵連續20餘天時刻保持戰鬥狀態。當外軍飛機逐漸抵近的時候，艦上的預警探測設備全程追瞄，回擊外軍的挑釁。南昌號入列超過3年，作為航空母艦編隊作戰體系的重要一環，需要透過背靠背體系對抗、遠海實戰研練、練精指揮融合，深化艦潛機協同，加速提升編隊體系作戰效能。

萬噸級驅逐艦 創多項紀錄 內地官媒昨日報道，中央宣傳部向全社會宣傳發布南昌號黨委的先進事迹，授予他們「時代楷模」的稱號。報道指出，該艦全體官兵參與執行航空母艦編隊戰備訓練等10多項重大任務，開創中國海軍史上多個第一。南昌號是中國自主研製055型驅逐艦首艦，報道形容它是中國「海軍新質作戰力量的典型代表」。