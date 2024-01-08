台評估陸武統用10萬兵力 仍存風險

【本報綜合報道】台灣軍方智庫國防安全研究院近日公布報告，指一旦解放軍攻台，海、空登陸兵力可能達10萬人，但由於缺乏兩棲作戰經驗，加上台灣部署導彈情況下，解放軍仍然面對「相當風險」。

報告估算，解放軍首波兩棲攻台兵力之中，約有3萬名空降兵軍官兵，尤其是運20運輸機服役後，大幅強化空降能力，號稱能搶佔台軍花蓮與佳山基地。解放軍陸軍6個兩棲合成旅約3萬人及2,400輛各式車輛，則是兩棲攻擊第一波搶灘部隊。至於解放軍海軍陸戰隊6個旅全都標準化後，將有24營主力共4萬人。

解放軍攻台需跨越100多公里闊的台灣海峽，由於台灣積極部署反艦、防空等不對稱戰力，解放軍需面對相當大的風險。另外，台灣地理環境不利兩棲作戰，只有在北部、西部近20處海灘適合登陸，解放軍若選擇由此登陸，將不利大規模機械化部隊運動。

保護關鍵基建 仍具阻嚇力 報告盤點，解放軍陸軍航空旅與空中突擊旅運載約1.2萬人，海軍兩棲艦隊可輸送2.4萬名官兵，陸軍兩棲合成旅至少輸送1.6萬名官兵。惟解放軍攻台的正規兩棲運輸工具不足，可能將民船編為海上民兵海運大隊，在試驗民船軍用方面取得部分成效，尚未大規模使用。報告點出解放軍對登陸作戰的不足之處，但北京一旦決定兩棲攻台，勢必先以空中與導彈癱瘓台灣指管系統，讓台灣失去「耳目」無法抵抗；台灣需保護民間關鍵基礎設施、戰力保存及分散式指管等，可提供有效阻嚇。