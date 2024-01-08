北京報復美對台售武 制裁5軍企

【本報綜合報道】中國大陸外交部昨日以反制美國向台灣出售武器及制裁大陸實體為由，宣布制裁5間美國軍工企業，凍結相關企業在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止大陸境內組織、個人與其進行交易、合作等活動。

陸方揚言有力回擊 中國大陸外交部發言人指出，美國違反相關規定向台灣出售武器，羅織各種藉口對大陸企業和個人實施非法單邊制裁，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重侵害大陸企業及個人正當合法權益。陸方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

針對美方上述嚴重錯誤行徑，北京決定制裁英國航空航天系統的美國子公司陸上和武器系統公司（BAE Systems Land and Armament）、聯合技術系統運營公司（Alliant Techsystems Operation）、宇航環境公司（AeroVironment）、ViaSat公司及Data Link Solutions公司。陸方敦促美方停止武裝台灣，停止對華非法單邊制裁，否則必將遭到陸方堅決有力回擊。