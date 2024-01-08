美指華火箭軍存貪腐 導彈灌水 發射井失效

去年高層大變動 惹外界關注 中國解放軍火箭軍去年出現高層變動而引發外界關注，美國傳媒上周六報道，美國情報顯示解放軍火箭軍存在廣泛的貪腐問題，更出現導彈灌水及發射井無法有效運作等情況，估計中方未來數年不太可能考慮採取重大軍事行動。

報道引述知情人士指出，美國官員根據有關情報相信，由於解放軍普遍存在貪腐問題，破壞中方推動軍隊現代化的努力，中國領導人於是展開大規模清洗行動。美方估計解放軍火箭軍曾經透過多種方法斂財，例如中國西部地區設有多個導彈發射井，但發射井蓋功能存在缺陷，其運作方式根本無法有效發射導彈。此外，理應注入飛行燃料的導彈，因貪腐問題影響而注入水，但報道未有說明導彈的類別或型號。

美估算擁導彈3150枚 根據美國國防部去年發布的中國軍力報告，中國在境內建設3個導彈發射場，分別是甘肅玉門、新疆哈密、內蒙古鄂爾多斯，估計總共配備至少300個發射井，用於發射固體燃料洲際彈道導彈；美國原子科學家公報推算總數大約320個。美國國防部同時指出，解放軍火箭軍總共配備3,150枚各類型導彈，發射器數量是1,400個。

知情人士聲稱，美國評估認為貪腐問題削弱外界對解放軍整體能力的信心，特別是火箭軍方面，但也指出中國領導人沒有因清洗多名軍方高層而削弱勢力，相反依然穩固，顯示其對改善紀律、消除貪污、長期為作戰做好準備的態度嚴肅。報道提到，中國過去投入大量金錢，目標是2027年把軍隊轉型至現代化力量，火箭軍是現代化計劃的重點，這支操作常規及戰略導彈的部隊，在對台軍事行動扮演重要角色。

前司令李玉超被免人大職務 去年12月29日，全國人民代表大會常務委員會公告，解放軍火箭軍前司令員李玉超被罷免全國人大代表職務。中央軍委去年7月31日舉行晉升上將軍銜儀式，獲晉升者包括火箭軍司令員王厚斌，意味李玉超不再擔任該軍職，但官方未有解釋原因。

正當解放軍火箭軍被指出現嚴重貪腐問題之際，中國《解放軍報》上周五發表評論，表示當前「軍隊黨風廉政建設和反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固」，正風反腐敗成效不斷顯現，但同時指出「基層個別官兵違規違紀問題仍時有發生」，當中有人在高壓嚴治下仍然不收斂、不收手，走上違法犯罪道路。評論認為，這是基層黨組織日常教育管理監督不嚴，以致小錯慢慢演變成大錯、小毛病拖成大問題。本報綜合報道

東風5型是解放軍火箭軍其中一款洲際彈道導彈。（Getty Images圖片） 中國解放軍火箭軍作戰能力 李玉超曾經出任解放軍火箭軍司令員。 解放軍火箭軍官兵進行實裝操作訓練。