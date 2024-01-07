俄深信最終勝利 破西方軍經威脅

安德烈‧克林（Andrei Kelin）是俄羅斯知名外交家，自上世紀70年代就開始投身外交工作，目前是俄羅斯駐英大使，也被認為是外長拉夫羅夫的熱門接班人。克林最近接受土耳其廣播電視公司國際頻道訪問，引起西方廣泛關注及分析評論，認為是對俄羅斯總統普京政策的最新解釋。

首先，克林重申俄羅斯對烏克蘭發動的特別軍事行動，是要達到烏克蘭的非軍事化、去納粹化和中立化，保證烏克蘭不會成為西方威脅俄羅斯國土安全的工具，以及不能歧視生活在烏克蘭土地的俄羅斯族裔。西方自2014年起一直以軍備及軍事訓練支援烏國，把烏克蘭軍隊擴大至常備的25萬人，是歐洲俄羅斯以外最龐大的軍隊，也準備在2022年全面攻擊頓巴斯，更計劃加入北約，變成全面威脅俄羅斯。

總統選舉 普京穩勝 克林強調，俄羅斯能夠打敗烏克蘭，因為烏國經濟一半要靠外國支援，武器更幾乎全靠外援；相反，俄羅斯有經濟實力、豐富資源、武器生產及軍力，可以打敗烏克蘭。而且西方的制裁成效很低，因能源及糧食價格急漲，間接令局勢對俄國向「全球南方」及亞洲拓展更有利。目前戰爭還未到和議成熟的階段，因為2022年4月烏克蘭政府在西方慫恿下推翻和平協議，令俄羅斯有戒心，要等待更好的時機。此外，烏克蘭利用北約武器攻擊俄羅斯本土，企圖牽引北約捲入擴大戰爭，令莫斯科視澤連斯基政府為要消滅的死敵。而俄羅斯一直視今次戰爭為斯拉夫民族的內戰，性質跟二次大戰時德國納粹入侵不同，故俄國的軍事行動非常克制。

最近俄羅斯內部的民意調查顯示，普京有近79%支持度，而他的政策支持度也有78%，說明他在3月舉行的總統選舉穩操勝券。不過，普京對美俄關係前景應該不會感到樂觀，因為拜登執政已令美俄關係陷入最低點，而特朗普則不可以用常理預期。此外，俄羅斯亦深信美國政府高層是受「深層政府」影響。

西方軍政分析家、媒體及公眾均認為，這是對俄羅斯國家政策最新及具透明度的總結，說明莫斯科已打破西方利用烏克蘭對俄國的威脅，更在國際地位方面得到亞洲及「全球南方」的支持，俄烏戰爭愈拖下去，對俄羅斯擴展領土及影響力愈有利。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻