美國新人潮興 偕親友度蜜月

【本報綜合報道】每對新婚夫婦都嚮往度蜜月，兩個人的旅行尤能共享關係昇華之初的甜蜜幸福與浪漫。然而美國近期興起多於兩人的度蜜月，愈來愈多新婚夫婦選擇將度蜜月變成「親友月」。

分享寶貴時光 表達謝意

過去人們將度蜜月視為兩人獨處的最佳時刻，但如今不少夫婦婚前或已同居多年，甚至經常四處旅遊，故相比僅得兩人的旅行，他們更熱衷於舉行親友月，享受熱鬧的喜慶時光。如26歲哈里森—韋斯特（Alex Harrison-West）和43歲的克拉克—韋斯特（Johnny Clarke-West）舉行婚禮後，選擇邀請兩人的媽媽和朋友在意大利波西塔諾遊玩一周。克拉克—韋斯特指，和親友一起度蜜月，是向對方表達謝意的方式。