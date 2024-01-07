新疆濕地連續6年 迎天鵝過冬

中國新疆南部阿克蘇多浪河國家濕地公園近年加大保護與修復濕地的力度，生態環境質量持續改善，天鵝、鸕鶿等野生鳥類亦陸續前往該處繁衍生息，濕地內野生動物數量和種類正逐年增加。公園日前還迎來多隻過冬天鵝，為連續6年有天鵝到該處過冬。負責人蔣峰指，隨天氣漸冷，相信將有更多候鳥前來公園。