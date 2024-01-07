走訪70國 年跑242場馬拉松 加漢勢破世績圓夢

加拿大多倫多一名男子去年發起挑戰，於過去一年間走訪全球近70個國家、參加了242場馬拉松，較目前「一年內完成最多馬拉松」健力士世界紀錄保持者的239場紀錄還多出3場。他上周已向健力士世界紀錄提交申請，有望成為新的世界紀錄保持者。

經歷新冠疫情後，波喬伊（Ben Pobjoy）意識到世事無常，決心要及時做自己想做的事，因此於2022年8月辭去廣告公司執行創意總監一職。

旨在近距離觀察世界 他從去年元旦開始參加多場馬拉松，全部屬自由式馬拉松而非一般的馬拉松賽事，即比賽地點可以是野外或城市，沒有賽道或官方終點線。他形容，挑戰目的不是為了與他人競賽，而是將身體鍛煉轉變為一種具創意性的鍛煉，近距離觀察世界。

波喬伊走遍世界各地，途中面對不少挑戰。雖然他只攜帶一個約重14公斤的背囊，但無礙他徒步逾1.1萬公里；多變的跑步路線途中未必有廁所，他直言曾尿濕4次褲子；又或是在冬季且裝備不足的情況下，於蒙古烏蘭巴托的零下20°C低溫中徒步等，但他最終也順利完成挑戰。

波喬伊表示，挑戰他共花費約3.8萬美元（約29.6萬港元），未來打算找工作，但揚言今次不會是他最後一次冒險。本報綜合報道