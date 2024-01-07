西班牙47流浪貓疑被毒殺

西班牙哥多華省近日有至少47隻流浪貓集體死亡，懷疑被人毒殺；根據西班牙去年9月生效的新法律，虐待動物致死罪成可面臨最高3年監禁。保護動物的反對虐待動物黨上周二向國民警衞隊舉報投訴，部分流浪貓死在貨櫃和街上，估計其他流浪貓毒發後死在樹林；當局調查牠們死因是否中毒抑或其他原因。（綜合報道）