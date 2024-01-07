稱想坐囚 日漢推婦落路軌

日本一名男子上周六下午一時半在東京都JR品川站月台推一名女子落路軌，男子由路人合力制服，警方到場後拘捕他；女事主跌落路軌後，駛至的列車及時停車，月台上部分乘客跳落路軌救人。警方指疑兇來自大阪府，供稱想餘生都在監獄度過，承認企圖謀殺。被推落路軌的女子受傷送院。（綜合報道）