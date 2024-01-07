7.6級地震增至126亡 石川縣入緊急狀態

【本報綜合報道】日本石川縣能登半島元旦日7.6級地震，死亡人數上周六增至126人，重災區輪島市至少69人遇難，全縣有222人生死未卜。能登半島同日清晨5時26分發生黎克特制5.3級地震，震源深度10公里，多地震感仍然強烈，無觸發海嘯警報。

石川縣穴水町町長吉村光輝憶述，上周六地震時感覺到搖晃和震動，但尚無相關損毀報告。七尾市市政府工作人員描述，地震時先感到向上晃動，然後強烈橫向晃動，持續約20秒。氣象廳早前警告，元旦日地震後的未來一周有機會發生強度7級地震。

志賀核電站漏油 較原公布多5倍 另一方面，日本北陸電力公司上周五承認，在能登半島元旦日地震時受損的志賀核電站，情況比此前公布的嚴重，相關設備的漏油量是原先公布5倍多。北陸電力公司起初宣稱，志賀核電站一號、二號機組外部電源兩個變壓器受損，其中二號機組外部電源一個變壓器漏油約3,500公升，部分外部電源系統無法使用。惟上周五，北陸電力公司改口表示實際漏油多達1.98萬公升，未知外部電源系統何時完成修復。石川縣知事馳浩宣布，因地震造成嚴重破壞，該縣發布緊急狀態宣言，進入緊急狀態。