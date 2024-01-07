國會山莊暴動3周年 拜登特朗普爆口水戰

拜斥為掌權犧牲美國民主 特轟民主黨操縱上屆大選 美國總統拜登上周五在賓夕凡尼亞州展開今年首場連任競選活動，正值當天是2021年1月6日國會山莊暴動案3周年前夕，他猛烈抨擊前總統特朗普以謊言煽動一群暴徒到首都華盛頓，為掌權而犧牲美國民主。特朗普同日指摘拜登才是對民主的真正威脅，形容「現在不是我們擁有一位精神有障礙總統的時候」。

拜登在演說表示，3年前第一次有叛亂分子阻止美國權力和平移交，他們在國會山莊外架起絞刑架，人群高呼絞死時任副總統彭斯，並在國會山莊內追捕時任眾議院議長、民主黨人佩洛西。他把暴動案造成數人死亡歸咎於特朗普的謊言煽動，指摘對方像往常一樣把髒活留給別人；形容對方嘲笑佩洛西丈夫保羅遇襲的行為惡心。

科州禁特初選 最高法院將審理 特朗普接受美國傳媒訪問時，反斥民主黨操縱上屆大選，現在又要重施故技，但這行不通，因為他們已經展示自己有多糟糕和無能；又稱國家目前有數百萬名非法移民入侵，很多人來自監獄、精神病院，還有恐怖分子，拜登應該對此負責。他批評對方是美國歷史上最糟糕的總統，令美國衰落，他的嚴重無能是對民主真正威脅。

另一方面，科羅拉多州最高法院早前裁定特朗普，無資格參加該州明年3月5日總統選舉初選，特朗普向聯邦最高法院提出上訴。聯邦最高法院上周五決定審理案件，這是該院自2000年「喬治布殊訴戈爾案」後再次介入總統選舉重大爭議，並且已經加快排期2月8日開始口頭辯論環節。控辯雙方律師均歡迎聯邦最高法院受理案件。

聯邦最高法院把開案陳詞日程壓縮至常規時間的三分之一，特朗普一方必須本月18日前提交開案陳詞，原告一方科羅拉多州選民必須本月31日前提交。眾議院民主黨人要求保守派大法官托馬斯迴避審訊，因為其妻子認同推翻2020年大選特朗普落敗的結果，質疑托馬斯不能夠在審訊保持公正；惟原告律師目前不打算要求他迴避。

去年9月，道德操守監督組織「華府公民責任與倫理」代表6名選民入稟科羅拉多州法院，指出根據憲法第14修正案第3條，特朗普有關國會山莊暴動案的行為，令其失去參選資格。去年12月，科羅拉多州最高法院法官以4票對3票裁定特朗普煽動及參與國會暴動，引用憲法第14條修正案第3條叛亂條款，剝奪參加總統初選資格。

倘特敗訴或致其他州份倣效 特朗普律師團隊上周三提出上訴，主張當事人並未煽動或參與叛亂，而且叛亂條款不適用於總統職位。美國傳媒報道，一旦聯邦最高法院裁定特朗普敗訴，科羅拉多州選民初選投予特朗普的選票將變無效，並可能引發其他民主黨操控的州份倣效。本報綜合報道