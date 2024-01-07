烏攔俄匕首導彈 研究彈頭

【本報綜合報道】俄羅斯近日恢復大規模空襲烏克蘭，使用匕首高超音速空射彈道導彈在內多款武器。烏克蘭宣稱上周二在首都基輔攔截全數10枚來襲匕首導彈，其中一枚遭攔截後其彈頭墮地，狀況相對完好無缺，將有助外界深入了解這款武器。

稱去年毀3800俄空中目標 烏克蘭國家緊急服務局爆炸品處理小組上周五處理該枚匕首導彈的彈頭，聲稱移走它沒有太大挑戰，行動是保障烏克蘭人民安全。美國軍事新聞網站The War Zone認為，尋獲一個完整的匕首導彈彈頭，有助探究其性能、生產過程、採購，以及研究改善攔截這款武器的方法，估計烏克蘭將把有關情報分享給美國與北約盟友國家。

匕首導彈彈頭重480公斤，它是伊斯坎德爾M型地對地彈道導彈的空射版本，由米格31戰機搭載；這款戰機具備高速飛行的能力，在高空投射可以提升匕首導彈的航程及飛行速度。匕首導彈在末端飛行階段高超音速飛行，增加防空系統攔截的難度。

另一方面，烏克蘭國防部上周六公布去年的防空作戰成果，宣稱合共摧毀3,800個俄羅斯空中目標，分別是887枚巡航導彈、15枚匕首高超音速空射彈道導彈、41枚其他型號彈道導彈、2,691架伊朗設計自殺式無人機、166架其他型號無人機。烏克蘭國防部感謝國際夥伴協助烏方加強防空能力，聲言今年將達成更多很好的成就。