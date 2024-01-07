中國公安部長 與緬高官通話

【本報綜合報道】近日中緬邊境地區動盪不安，中國國務委員、公安部長王小洪上周五與緬甸內政部長雅畢視像通話。中國外交部副部長孫衞東上周四至上周六訪問緬甸，期間與緬甸國家管理委員會主席敏昂萊和緬甸外交部副部長倫烏舉行磋商，就中緬關係和緬北局勢等共同關心的問題深入交換意見。

王小洪表示，中方始終從戰略高度看待和發展中緬關係，願同緬方共同落實好兩國領導人重要共識，全面深化執法安全合作，深入開展打擊電訊網絡詐騙犯罪行動和重點案件合作，全力維護中緬邊境地區安全穩定，保障中方人員和項目安全，持續推進中緬命運共同體建設。雅畢則表示，願深化兩國執法安全合作，全力維護緬中邊境地區安全穩定。