定翼機兩死者 料全身遭碾壓

【本報綜合報道】日本東京羽田機場上周二發生跑道撞機事故，被撞的日本海上保安廳定翼機有5人死亡，只有機長生還但重傷。警方上周五對其中兩名死者進行司法解剖，相信死因為「全身壓碾傷」。

重傷者是機長宮本元氣，副機長田原信幸、通信士石田貴紀、搜索雷達士帶刀航、整備士宇野誠人、整備員加藤重亮死亡。日本傳媒報道，警視廳解剖田原信幸與加藤重亮遺體，確定死因為全身壓碾傷，均因強烈的外部壓力和撞擊而死。警視廳上周六開始對石田貴紀、帶刀航、宇野誠人進行司法解剖，確定所有罹難海保人員的死因，並更詳細調查事故。

事故涉及一架日本航空公司客機，一名涉事客機男乘客向傳媒憶述，他坐在第8排靠右窗邊位置，對外圍環境掌握較清楚。他指出，客機降落一刻傳出「嘭」一聲巨響，機身猛烈搖晃，向窗外探望見到引擎起火。他是較早撤離的一批人，但前面有人卡在逃生滑梯。當大家成功疏散後，空中服務員要求乘客每10個人手牽手圍圈，從而快速點算人數，確保無乘客留在機上。