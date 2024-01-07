羽田撞機後 設專員監察跑道

【本報綜合報道】日本東京羽田機場跑道上周二發生兩機相撞事故，空中管制員事發時未注意到涉事日本海上保安廳定翼機誤入跑道。日本傳媒報道，日本國土交通省決定昨日起設立專職，負責透過跑道佔用監察系統確認飛機位置。至於關閉多天的涉事跑道，預計明天可以重開，機場航班升降有望恢復正常。

新專職負責時刻透過跑道佔用監察系統，確保飛機沒有誤入跑道。系統根據飛機發射的無線電波，在螢幕上顯示飛機的位置，若有其他地面飛機靠近一條有飛機準備着陸的跑道，螢幕會把兩架飛機標為紅色，跑道則標為黃色，提醒監察員。新職位由現時的空中管制員擔任，羽田機場空管人員總數不會增加。

涉事跑道快重開 國土交通大臣齊藤鐵夫宣布，因事故封鎖的羽田機場C跑道即將重開，在航班升降量完全恢復正常前，飛機會更頻繁地低空飛越千葉縣上空，對當地居民深表歉意。羽田機場有4條跑道，目前航班升降量只有平時70%。報道指C跑道沿線部分燈光因事故而受損，維修工作需要長達一個月。

國土交通省表示，若其他飛機進入降落飛機將接近的跑道，就會在屏幕上提醒空管員注意，這個跑道佔用監察支援功能在事故當時運作正常。空管員事發時沒有允許海上保安廳定翼機進入跑道，事故或許是包括人為失誤在內的多重因素造成。據分析，海保廳定翼機進入跑道後停留約40秒，空管員可能漏看提醒注意的顯示。