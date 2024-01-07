波音又出事 737 MAX 9半空甩門 嚇煞阿拉斯加航空177人

原定俄勒岡州赴加州 65同型號機停飛 美國阿拉斯加航空公司一架執飛不足兩個月的波音737 MAX 9客機，上周五原定從俄勒岡州波特蘭前往加州安大略，起飛後不久一塊機身左後方出口艙門位置的機艙牆壁，在半空「連窗帶門」飛脫，導致失壓並緊急折返機場。阿拉斯加航空宣布停飛旗下65架同型號客機，事件令波音公司的飛行安全再受質疑。

執飛不足兩個月 緊急折返 涉事客機當時載有171名乘客及6名機組人員，由波音公司去年10月31日向阿拉斯加航空交付，同年11月11日開始投入商業飛行；連同今次事故在內，該架客機已經執飛145班航班，涉事航班AS1282是它當天第3班執飛航班。客機當地時間上周五下午5時06分從波特蘭國際機場起飛，20分鐘後、即同日下午5時26分重新降落該機場。

衣服手機扯走 氧氣罩放下 根據涉事航班乘客拍攝的片段，機艙牆壁一部分在半空失去蹤影，該位置原本是附有窗戶的出口艙門，對着兩排座位，令艙內乘客暴露於最高16,325呎半空中。從乘客提供的片段可見，至少兩人當時坐在附近，位於對正「失蹤」出口艙門該排座位後方。機艙失壓後，飛行員立即放下氧氣罩供乘客使用，同時宣布出現緊急狀況。

有乘客表示，坐在飛脫機艙牆壁該排座位的一名男童，其衣服因突然的猛烈降壓而被扯走，母親當時用手護着他，也有部分乘客的手提電話被吸出機外。客機安全返抵波特蘭國際機場後，消防派員協助輕傷人員，但未有說明具體人數。阿拉斯加航空安排一架波音737-900客機接載乘客前往安大略國際機場，但航班延誤6小時半。

阿拉斯加航空宣布停飛機隊所有同型號客機，強調安全是公司的基礎價值，也是每天聚焦的最重要事情，所以決定採取上述臨時性質措施，每架同型號客機完成全面維護及安全檢查後才可以恢復執飛，預計所有檢查未來數天完成。美國聯邦航空局及全國運輸安全委員會將調查事件，波音公司與阿拉斯加航空合作收集額外訊息。

中國監管機構 正研究停飛 報道航空消息的網站The Air Current引述知情人士報道，涉事客機在事發前一天曾經兩度出現機艙增壓問題。報道航空事故的網站The Aviation Herald指出，涉事客機「連窗帶門」飛脫的機艙牆壁，原本設有一個緊急出口艙門，作為高密度配置一部分；阿拉斯加航空未有使用它，而是從機艙內部以牆壁覆蓋防止有人使用。

美國傳媒上周六引述消息報道，中國航空監管機構正在商討是否停飛國內航空公司的波音737 MAX系列機隊。波音中國分公司行政總裁柳青去年12月表示，所有中國的民航航空公司已經讓波音737 MAX系列機隊全面復飛。波音737 MAX總共有4個型號，分別是7、8、9、10，其中波音737 MAX 8分別2018年及2019年發生致命空難。本報綜合報道

機艙牆壁在半空「連窗帶門」飛脫。 阿拉斯加航空客機事故示意圖 飛脫機艙牆壁位於客機機身左後方出口艙門位置。 涉事客機型號是波音737 MAX 9；紅圈是飛脫機艙牆壁原貌。