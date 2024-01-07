聯國高層：加薩現公共衞生災難

【本報綜合報道】以色列繼續在巴勒斯坦加薩地帶展開軍事行動，對付回教激進組織哈馬斯，當地人道主義情況持續嚴峻。聯合國主管人道主義事務的副秘書長格里菲思形容加薩地帶已經無法居住，並出現公共衞生災難，居民每日目睹生存威脅。

格里菲思上周五表示，救援人員被殺、車隊受槍擊、道路損毀、通訊中斷，人道主義援助加薩地帶逾200萬人變成不可能任務，再次呼籲當地立即停火。法國與約旦軍方各派出一架C130運輸機，向加薩地帶空投7公噸醫療物資；有關行動是法國總統馬克龍最近訪問約旦時商討進行，是首次有西方國家向加薩地帶空投醫療物資。

以軍再攻擊逾百目標 以色列繼續加強在加薩地帶中部及南部地區的軍事行動，再攻擊逾100個目標。在以色列要求加薩地帶居民前往暫避的南部地區，一間房屋受到空襲，至少6人死亡。自去年10月7日哈馬斯突襲以色列以來，以色列有約1,140人喪生，大部分為平民；加薩地帶衞生部表示，當地超過2.2萬人喪生，大部分為婦孺。