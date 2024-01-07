伊朗連環恐襲拘11人 總統誓報復

萊希

【本報綜合報道】伊朗東南部城市克爾曼上周三發生連環爆炸，死亡人數上升至89人。伊朗政府上周五宣布拘捕11名懷疑涉案人士，其中兩人涉嫌為兩名自殺式襲擊者提供支援。總統萊希揚言報復，時間及地點自行決定，敵人會看到伊朗的實力。

司令指IS是美以代理人 當局證實其中一名自殺式襲擊者是塔吉克斯坦公民，另一人身份未明。執法人員在行動中，檢獲爆炸裝置和材料，包括雷管、炸彈背心等、遙控裝置等。極端回教組織伊斯蘭國（IS）承認策動襲擊，但伊朗革命衞隊司令薩拉米表示，IS分子只是美國及以色列的代理人和僱傭兵，強調無論他們躲到哪裏都會把他們找出來，要他們受罰。美國情報消息透露，根據截取通訊，襲擊由「伊斯蘭國」阿富汗分支發動。

薩拉米上周六出席公開新軍艦及導彈發射器的儀式時揚言，面對與敵人的全面戰爭，無論國家利益延伸到哪裏，伊朗都需要捍衞。他指出，在近距離和半距離發現敵人都有害，革命衞隊海軍在進攻和防禦能力都取得輝煌飛躍，可以挑戰海軍強國。