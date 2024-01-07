黎巴嫩真主黨 62導彈射以色列北部基地

納斯魯拉

【本報綜合報道】巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯政治局副主席阿魯里上周二在黎巴嫩首都貝魯特，懷疑死於以色列空襲。揚言反擊的黎巴嫩武裝組織真主黨，上周六早上向以色列北部一個空中偵察基地發射62枚不同類型導彈，確認直接擊中目標。

稱報復高層被殺 真主黨表示，這是對以色列暗殺阿魯里的初步回應，今次攻擊的以軍基地是以色列北部唯一一個行政、偵察及空中管制中心。以色列北部及戈蘭高地有94個社區響起防空警報，以色列國防軍表示，上周六偵察到有約40個來自黎巴嫩的飛行物越境進入以色列北部米隆地區，以軍隨即打擊發射飛行物的黎巴嫩武裝分子小隊。

真主黨領袖納斯魯拉上周五發表錄影講話，表明為阿魯里報復，強調侵犯情況嚴重，因此不會沉默；又稱真主黨在邊境對以軍採取近670次軍事行動，破壞大批以軍坦克和車輛，殺死大量以軍士兵。他形容行動是解放黎巴嫩被以軍佔領土地的歷史性機會，若容許以軍達成在加薩地帶的軍事目標，以色列便會把目標轉向黎巴嫩。