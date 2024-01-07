阿拉伯海商船遭挾持 印度救出21人

商船M/V Lila Norfolk號（左）遇險。

【本報綜合報道】近期紅海地區發生一連串商船遇襲事件後，印度海軍上月在阿拉伯海部署多艘軍艦。印度海軍上周五表示，在接獲挾持求救信號趕往救援後，已經從一艘在阿拉伯海北部海域航行的外國商船救出21名船員，包括15名印度人。

印度海軍在聲明指出，涉事船員已經從利比里亞商船M/V Lila Norfolk號撤離；又稱5名至6名身份不詳的武裝分子上周四晚上登上這艘商船，但在印度海軍「強烈警告」後，可能放棄挾持企圖並逃走。

美航母駛離東地中海 印度海軍一艘軍艦抵達涉事商船所在海域，並提供支援協助恢復動力及推進系統，使之重新啟航前往下一站。

另一方面，美國海軍因應中東地區局勢不穩，延長在地中海東部海域部署航空母艦福特號。該艦上周五聯同隨行的神盾巡洋艦諾曼第號，通過直布羅陀海峽由地中海駛入大西洋。

以福特號為首的航空母艦打擊群，還有神盾驅逐艦拉梅奇號、麥克福爾號、托馬斯‧哈德納號，它們近日率先分批返抵美國結束部署。

商船M/V Lila Norfolk號一度被挾持。 福特號穿越直布羅陀海峽由地中海駛往大西洋。