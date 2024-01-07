中東戰雲密布 防長入院 美延遲披露

美國同時應對中東、歐洲、西太平洋三大地區局勢之際，美國國防部突然公布，防長奧斯汀接受醫療程序後出現併發症，元旦日送到軍方醫院治療，預計上周五全面恢復履行職務。五角大樓未有即時公布消息的做法惹來非議，國防部記者聯盟強調公眾有知情權，奧斯汀作為國防領袖，在這情況下沒有私隱權。

「選擇性醫療程序」後併發症 美國國防部發言人賴德上周五發布簡短聲明，表示奧斯汀最近在進行一項「選擇性的醫療程序」後出現併發症，所以在新一年第一天送到位於馬里蘭州貝塞斯達的沃爾特里德國家軍方醫院。聲明未有說明奧斯汀何時出院，僅透露他正在康復且進度良好，並強調副國防部長希克斯在任何時候，都準備好代理並行使國防部長的權力。

根據美國國防部媒體庫發布的公開資料，奧斯汀對上一次出席活動是去年12月21日，他在五角大樓與部隊服役人員舉行視像通話，亦即是聖誕前夕的「假日士氣通話」；在同月19日及20日，他出訪中東地區，曾經視察美國有份使用的卡塔爾烏代德空軍基地，以及登上當時在地中海東部海域的美國航空母艦福特號，均未見異樣。

五角大樓辯稱情況不斷變化 被問及為何未有即時公布奧斯汀入院時，賴德回覆美國傳媒時聲稱，這是一個「不斷變化」的情況，需要考慮多個因素，包括醫療及個人私隱問題，又透露上周五下午才把這個消息通知國會。報道指出，在海外局勢極度不穩定的情況下，目前不知道為何五角大樓未有即時通知國會，白宮未有回應總統拜登是否知悉奧斯汀入院。

法新社引述美國國防部一名發言人報道，若奧斯汀無法履行職務，副手希克斯將自動獲得授權代理，她上周曾經代表對方作出部分「例行」決策。

記者聯盟不滿削公眾知情權 發言人續指，奧斯汀知悉美國軍方打擊伊拉克巴格達的行動，總統拜登和奧斯汀早前已經授權打擊。值得留意的是，賴德上周四主持國防部記者會時，沒有主動公布奧斯汀已經入院。

美國傳媒指出，國防部無即時公布奧斯汀入院，是不符合內閣成員，包括總統入院的慣常做法。國防部記者聯盟上周五去信五角大樓表達重大關切，形容當局當天才發布消息令人憤慨，公眾有權知道美國內閣成員因任何醫療程序，入院、接受麻醉或授權他人代理職務，這個做法也適用於總統，奧斯汀在這情況下無權聲索私隱。

信中寫道，當美國在中東地區的軍事人員面臨愈來愈大威脅，以及在以色列及烏克蘭的戰爭發揮關鍵國家安全作用時，讓美國公眾了解國防部長的健康狀況及決策能力尤為重要。美國傳媒組織軍事記者及編輯上周五也發表聲明，抗議五角大樓未能夠向公眾及傳媒通報奧斯汀入院，不符合公開高級政府官員無法履行職務的標準。

奧斯汀現年70歲，是美國第28任國防部長，也是美國首位非裔掌管五角大樓，2021年1月22日宣誓就任，職責是協助總統處理所有關於國防部的事務。他在陸軍的軍旅生涯長達41年，2010年成為美國駐伊拉克部隊司令，2016年從陸軍退役前，最後在軍中的崗位是中央司令部司令。他退伍後，成為雷神技術公司董事會成員之一。本報綜合報道

五角大樓未有即時公布奧斯汀入院，被指是削公眾知情權。 希克斯 奧斯汀在沃爾特里德國家軍方醫院接受治療。 奧斯汀近日動向 賴德