停車場誤收14500元 10天未退款

【本報綜合報道】上海市有商場停車場近日因收費系統問題，誤收一名車主13,120元人民幣（約14,500港元）停車費。雖然停車場公司事後承認是系統出錯，卻在事發超過10天仍然未退回多收取的款項，還稱是公司財務制度原因。

指設備故障所致 事主朱小姐上月23日開車到商場買咖啡，離開時刷微信付完停車費。由於微信綁定銀行卡，所以當時她沒留意金額多少，及至手機收到付款提示，看見有很多位數字。她之後停車細看才發現驚人帳單，於是立即回去與停車場交涉。然而，停車場公司事後未立即把多收款項退還朱小姐，聲稱主管在外地開會，財務要按流程退款，但未能夠給出具體時間。

涉事停車場長寧國際物業經理許先生上周三稱，前一晚已經給朱小姐寫承諾書，答應30天內退款，假如公司到時未能夠退款，他會先行墊付。被問公司對退款一事有否明確時間，許先生稱公司是大公司、講信用，但財務也是有制度，已經把這事向公司匯報，也會繼續催促公司盡快退款。