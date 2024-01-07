龍年郵票紀念幣搶購一空 炒價大升

【本報綜合報道】中國郵政甲辰年龍年生肖郵票上周五開售，內地湧現搶購潮，北京有集郵迷提前兩天排隊。

北京民眾早兩天排隊 上周三推出預訂、面值20元（人民幣‧下同，約22港元）的龍年紀念鈔票及面值10元（約11港元）紀念幣，銀行一推出被預訂一空；在二手交易平台，一套20張紀念鈔或20枚紀念幣售價炒至近1,000元（約1,100港元）。

上周五早上開門營業前，位於工體北路的朝陽區郵票公司營業部外，已經有過百名準備購買龍年郵票的市民。排在第3位是來自通州區的79歲王先生，他上周三帶同麵包和水前來排隊。今次推出的郵票由著名郵票設計師王虎鳴設計，一套兩枚，一枚名為「天龍行健」，圖源出自九龍壁；另一枚名為「辰龍獻瑞」，圖案取材於傳統吉祥紋樣「祥龍拱璧」。

上周三晚上10時，2024年賀歲紀念幣、紀念鈔正式對公眾開放預訂。紀念幣、紀念鈔全國發行數量分別為1.2億枚和一億張，每名市民限預約幣、鈔各20枚和20張。