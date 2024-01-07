華博士淪美流浪漢 復旦校友伸援手

離婚打擊現幻聽 露宿紐約街頭 紐約一名旅美中國人日前在街上巧遇另一名衣衫襤褸同胞露宿街頭，一問之下得知對方多年前曾在上海復旦大學完成學士學位，之後赴美攻讀博士後，卻因受到打擊而過上長達16年流浪生活。內媒昨天報道，上海復旦大學美國校友會之後證實流浪華漢身份，更有校友自發伸出援手。

一名中國博客日前在紐約街頭拍片時遇到同胞，之後上前與對方談話，得悉對方由2007年起來到布魯克林區，16年來一直居無定所、到處流浪漂泊。該名流浪漢承認自己精神出現問題，並說：「我被孤獨幻想迷糊住了，我現在都不知道是真的還是假的啊，（腦中充滿）幻覺、幻想。」

曾當程式員 月薪78萬 經詳談後，流浪漢透露自己洋名名叫Eason，已赴美30多年，「我在美國錯失了很多機會，因此我現在的生活依然很艱辛，原因是我太不現實了」。當被問及個人情況時，他指自己與妻子離婚，最近沒有見面。根據海外華人新聞網站報道，流浪漢名孫衞東，現年54歲。

另有內媒揭露，該名姓孫流浪漢1969年在江蘇江陰出生，是上海復旦大學物理專業本科生，畢業後赴美，獲得物理學及博士學位。他曾在華爾街當上程式員，月薪超過10萬美元（約78萬港元），之後獲得綠卡，更成為美國公民。

談及受到打擊原因時，孫衞東稱上世紀90年代在紐約遇到一名正帶女兒的中國女子，雙方慢慢產生感情，之後順理成章結婚。由於妻子通過結婚拿到美國綠卡後離婚，他因此受到沉重打擊，無法正常工作及生活，更開始出現幻聽，分不清現實抑或虛構，於是開始流浪生活，靠乞討及檢別人丟棄食物過活。事件曝光後，上海復旦大學第八十五少年班同學認出孫衞東身份。孫的弟弟亦得知哥哥近況，感謝大家關心，不過由於擔心母親健康，因此沒有向長輩告訴哥哥事情。本報綜合報道