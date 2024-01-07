長沙孩童點煙花 焚毀13電動單車

【本報綜合報道】內地元旦假期間，多地分別傳出因燃放煙花爆竹造成的事故。在湖南省長沙市，有小孩在小區停車場點燃煙花導致13輛電動單車被燒毀；在廣東省汕頭市，兩名未成年少年在街上向其他道路使用者亂噴煙花，有電單車司機受傷。

湖南長沙消防救援支隊上周一接報，長沙縣南塘衝社區發生火警。消防員到場時，發現小區停車場停泊的電動單車起火，現場火勢猛烈；15分鐘後大火被撲熄，事件中無人傷亡。警方翻查現場閉路電視畫面，發現當天下午3時許，多名孩子在停車場玩耍，並利用燒着的煙花點燃牆上圍擋；火勢愈來愈大，導致一旁的車被燒着。

汕頭兩少年噴煙花 傷鐵騎士 上周二晚上在廣東汕頭，兩名少年乘坐電單車行駛在金平區華山路與東廈路交界時，其中一人手持煙花，向在右方車輛和地面噴射。其中一輛電單車的司機被煙花擊中倒地，兩名少年不顧而去，期間持續噴射煙花。汕頭市公安局金平分局上周三通報，上周二晚上抓獲涉事兩人及予以行政處罰，並責令家長、通報學校嚴加管教。